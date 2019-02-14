2019/02/14 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قالت جمعية العمل الاسلامي “أمل” إن الشعب البحريني يستقبل العام التاسع من الثورة وهو أمام انتصار كبير لقيم الخير والإنسانية والتقدم في المنطقة، مؤكدة انه لن يقبل أن يكون خنجراً في ظهر أمته.وأضافت أمل “أملنا بنصر الله تعالى لا يتزلزل مهما حصل من طغيان وتجبر وظلم وتعسف، وشعبنا الذي حمل مطالبه المشروعة العادلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امل: الشعب البحريني لن يقبل أن يكون خنجراً في ظهر أمته alansaar.

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