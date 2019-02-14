«وردة حبنا».. عيد الحب على الطريقة الفلبينية

2019/02/14 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفل طالب جامعي مع صديقته بعيد الحب للمرة الأولى، بزهور الأوريجامي، حيث قام بتنفيذها بطريقة رائعة، حيث تحظى زهور الأوريجامي بشعبية كبيرة في الفلبين.

والأوريجامي هو فن طي الورق والذي كثيراً ما يرتبط بالثقافة اليابانية والفلبينية، كما أنها مصطلح شامل لجميع ممارسات الطي بغض النظر عن ثقافتها الأصلي، الهدف منها هو تحويل ورقة مسطحة إلى الشكل النهائي كزهور يتبادلها العشاق يوم عيد الحب.

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