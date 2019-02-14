الاثنين المقبل انطلاق مباريات المرحلة الثانية من دوري الصالات

2019/02/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة كرة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثامن عشر من الشهر الجاري موعدا لانطلاق المرحلة الثانية من الدوري العراقي بكرة الصالات.

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