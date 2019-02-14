ميزة الألعاب الكلاسيكية يطلقها بلايستيشن 5

2019/02/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير عالمية صادرة اليوم الخميس، أن جهاز بلايستيشن 5 PlayStation الجديد من سوني Sony يأتي بميزة انتظرها عشاق بلايسيتشن في النسخ السابقة للجهاز؛ حيث تسعى

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