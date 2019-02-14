ضبط (5) شاحنات محملة بأدوية ومواد اخرى مهربة داخله الى بغداد

2019/02/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اللواء سعد معن اليوم الخميس، ان مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن محافظة بغداد ووفق معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من ضبط 5 شاحنات

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