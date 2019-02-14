تظاهرة للمعلمين والمدرسين بنظام العقود في البصرة

2019/02/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج العشرات من المعلمين والمدرسين العاملين بنظام العقود في تظاهرة، اليوم الخميس، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.انطلقت التظاهرة من تقاطع البحرية باتجاه مبنى المديرية العامة لتربية البصرة.

وقال عدد من المتظاهرين في تصريحات صحفية، انهم "يطالبون بتفعيل القرارات الصادرة من رئاسة الوزراء ومجلس النواب وديوان محافظة البصرة لتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية".

واوضح المتظاهرون، "بعد ان امضوا 5 سنوات كـ عقود وقاموا خلالها بسد النقص الحاصل في المدارس الواقعة في مناطق نائية".

اخرون اشاروا الى، ان "التاخير في تنفيذ قرار المحافظ يقع على عاتق مدير تربية المحافظة".

تحرير: عامر الشيباني

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