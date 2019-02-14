حالة جوبة مضطربة قادمة الى العراق

2019/02/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية الى حالة مضطربة غير مستقر في العراق بدءاً من اليوم وتستمر الى الأحد المقبل.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تغريده له على الفيسبوك صباح، اليوم الخميس، ان "الصور الجوية الملتقطة صباحا تشير الى بداية تكاثر السحب في اغلب المناطق تندفع من جهة الغرب والجنوب الغربي مرافقة لمنخفض جوي جبهوي متواجد حاليا على الشام وهذه السحب هي بدايات التأثير فقط".

وأضاف، ان "الغالب على هذا المنخفض هو الجفاف وعشوائية التأثير بسبب ضعف التبريد في طبقات الجو العليا وكذلك ستتأثر مناطق وسط البلاد ومنها العاصمة بغداد بنشاط رياح جنوبية شرقية تصل هباتها الى 75 كم في الساعة".

وبين، ان "هذه الأجواء غير المستقرة تستمر من اليوم لغاية يوم الاحد وتتضمن غيوم وأمطار وفترات من الصحو في اغلب المدن".

وأوضح، ان "فرص هطول الامطار الخفيفة نهار هذا اليوم ستكون في الموصل وبادية الجنوب ومناطق متفرقة من مدن الجنوب احيانا قطرات، أما خلال المساء والليل فتشمل الامطار الخفيفة مناطق متفرقة من مدن شمال البلاد اضافة الى ديالى وصلاح الدين والسماوة وباديتها".

وتابع، انه "في وقت متأخر من الليل تشمل الامطار الخفيفة مناطق من البصرة وميسان وذي قار والسماوة وواسط وهطول ثلجي متوقع في مرتفعات شمال اربيل وشرق دهوك".

ونوه، الى ان "نشاط الرياح السطحية التي تصل الى 50 كم في الساعة هذا اليوم متوقع في بغداد وواسط وعموم مدن الفرات الاوسط، وتزداد سرعة الرياح غدا الجمعة خصوصا واسط والعاصمة بغداد".

وأشار الى، انه "لا يوجد انخفاض بدرجات الحرارة في كافة المدن".



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