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إخماد حريق معمل الألبان في عويريج بمشاركة 20 فرقة من الدفاع المدني

العراقامن

إخماد حريق معمل الألبان في عويريج بمشاركة 20 فرقة من الدفاع المدني

الخميس 14 فبراير 2019 - 10:55

فرق الدفاع المدني

أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، اليوم الخميس، عن تمكن فرق الدفاع المدني من اخماد حريق معمل البان الريف في منطقة عويريج جنوب بغداد.

وقال بوهان في تصريح صحفي، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم من اخماد حريق معمل البان الريف في منطقة عويريج".وأضاف ان "فرقنا اخمدت حادث معمل البان الريف في منطقة عويريج بمشاركة أكثر من ٢٠ فرقة والان تجري عمليات التبريد لاخسائر بشرية"، مبيناً "تمكنا من حماية وعدم انتشار النيران لعشرات المخازن المجاورة".انتهى...س ح

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