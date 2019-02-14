2019/02/14 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال في بيان له اليوم، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن محافظة بغداد تمكنت من ضبط 5 شاحنات محملة بأدوية ومواد اخرى مهربة داخله الى بغداد بشكل غير اصولي".واضاف، ان "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم شرقي العاصمة بغداد، حيث تم القاء القبض أيضاً على سائقي الشاحنات بالجرم المشهود، فضلا عن القاء القبض على المنسق الذي يقوم بنقل تلك الأدوية". واوضح، انه "تم احالة المواد والعجلات الى جهات الاختصاص بموجب محضر ضبط وأصولي واحالة المتهمين للقضاء".انتهى ..م ف

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