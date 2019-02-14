ارتفاع أسعار النفط مع آمال حل النزاع التجاري الصيني الأمريكي

2019/02/14 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبالتزامن مع أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية المتباينة.





وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1% إلى 64.23 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.9% عند 54.37 دولار للبرميل.





ويعلق المستثمرون أمالاً على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد تجاري أمريكي إلى بكين في الأسبوع الجاري.





كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الجاري أنه منفتح على تأجيل موعد انتهاء الهدنة التجارية، لكنه أشار إلى أنه لا يفضل ذلك.





وعلى الجانب الآخر كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن المخزونات ارتفعت بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 فبراير لتصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017.





أما صافي الواردات الأمريكية فزادت بمقدار 430 ألف برميل يومياً في نفس الفترة ليهبط إلى 3.846 مليون برميل يومياً.





وفي الأسبوع الجاري أظهرت بيانات اقتصادية أن إنتاج أوبك النفطي تراجع بمقدار 797 ألف برميل في الشهر الماضي، إلى 30.80 مليون برميل يومياً.





وفي سياق منفصل أظهرت بيانات اقتصادية في الصين أن واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط زادت بنحو 4.8% في يناير الماضي على أساس سنوي إلى مستوى 10.03 مليون برميل يومياً وهو الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز في الواردات حاجز الـ10 مليون برميل يومياً.





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