استقرار الأسهم اليابانية بالختام بعد بيانات النمو الاقتصادي

2019/02/14 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، وذلك لجني المكاسب بعدما ارتفع مؤشر "نيكي" لأعلى مستوى في شهرين خلال الأسبوع، وبعد الإفصاح عن بيانات النمو الاقتصادي.





وفي ختام التعاملات استقر مؤشر "نيكي" الياباني عند مستوى 21139.7 نقطة.





كما استقر مؤشر "توبكس" مُسجلاُ 1589.8 نقطة.





وأنهى 22 قطاع من أصل 33 داخل بورصة طوكيو التعاملات داخل المنطقة الخضراء.





وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار عند أدنى مستوى في 7 أسابيع مُسجلاً 111.06 ين.





وكانت بيانات اقتصادية كشفت اليوم أن الناتج الإجمالي المحلي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنحو 0.3% على أساس فصلي في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل هبوط بنحو 0.7% في الربع الثالث.





وأوضحت البيانات أن التوسعات الرأسمالية سجلت زيادة بنحو 2.4%، وذلك بعد هبوطها بنحو 2.7% في الربع الثالث من العام الماضي، ومقابل توقعات بـ1.8%.





ومع تراجع العملة اليابانية فأن أسهم الشركات المصدرة سجلت المكاسب فارتفع سهم "هوندا موتورز" بنحو 1.3%، كما زاد سهم شركة "أدفاتسيت" بنسبة 1.6%، فيما صعد سهم شركة "فاست ريليتنج" بنسبة 0.4%.





وعلى الجانب الآخر هبط سهم شركة الأدوات الرياضية "أثيك" بنحو 5% من إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 20.3 مليار ين (182 مليون دولار) في العام الماضي.





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