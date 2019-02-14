تعافي الاقتصاد الياباني بالربع الأخير لـ2018 ولكن بأقل من التوقعات

2019/02/14 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعافي الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام الماضي ولكن بمستويات أقل من توقعات المحللين، وذلك مع تحسن الاستثمار الخاص والتوسعات الرأسمالية.





وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس أن الناتج الإجمالي المحلي في فترة الأشهر المنتهية في ديسمبر الماضي زاد بنحو 0.3% على أساس فصلي، مقابل هبوط بنحو 0.7% في الربع الثالث.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن اقتصاد الدولة الآسيوية سيسجل نمو بنحو 0.4% في الربع الرابع من 2018.





أما على أساس سنوي فأن النمو الاقتصادي في اليابان سجل مستوى 1.4% في الربع الأخير من العام الماضي.





وجاء تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الرابع من 2018 مع زيادة التوسعات الرأسمالية وذلك بنحو 2.4%، وذلك بعد هبوطها بنحو 2.7% في الربع الثالث من العام الماضي، ومقابل توقعات بـ1.8%.





كما أن الاستثمار الخاص والذي يمثل 60% من الناتج الإجمالي المحلي فارتفع بنحو 0.6% في الربع الماضي على أساس فصلي، ومقابل تراجع بنحو 0.2% في الربع السابق له.





أما توقعات المحللين فقد أشارت إلى أن الاستثمار الخاص سيزيد بنحو 0.8%.





وأوضحت البيانات أن الاستثمار العام تراجع بنحو 4.6% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس سنوي.





أما صافي الصادرات اليابانية فزادت بأكبر وتيرة في نحو عام وذلك بنحو 0.9% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس فصلي.





وعلى الجانب الآخر فأن الواردات سجلت قفزة بنحو 2.7% مقابل انخفاض بنحو 0.7% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر.





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