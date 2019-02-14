2019/02/14 | 11:20

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نائبة: سيمنس الألمانية هددت وزارة الكهرباء بسبب شبهة فساد

تأریخ التحریر: : 2019/2/14 10:54

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