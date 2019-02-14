ضبط 5 شاحنات محملة بأدوية ومواد اخرى مهربة في بغداد

2019/02/14 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت القوات الامنية خمس شاحنات محملة بأدوية ومواد أخرى مهربة داخلة الى العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن محافظة بغداد ووفق معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من ضبط 5 شاحنات محملة بأدوية ومواد اخرى مهربة داخله الى بغداد بشكل غير أصولي".وين معن ان "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم شرقي العاصمة بغداد، حيث تم القاء القبض أيضاً على سائقي الشاحنات بالجرم المشهود، فضلا عن القاء القبض على المنسق الذي يقوم بنقل تلك الأدوية".وأشار الى "إحالة المواد والعجلات الى جهات الاختصاص بموجب محضر ضبط وأصولي واحالة المتهمين للقضاء".انتهى

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