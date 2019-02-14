ضبط شاحنات محملة بأدوية ومواد اخرى مهربة الى بغداد

2019/02/14 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق بأسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الخميس، عن

ضبط خمس شاحنات محملة بأدوية ومواد اخرى مهربة الى العاصمة

بغداد.وقال معن في بيان تلقت آفاق نسخة منه، إن" مفارز استخبارات الشرطة

الاتحادية العاملة ضمن محافظة بغداد ووفق معلومات دقيقة ومتابعة

مستمرة، تتمكن من ضبط خمس شاحنات محملة بأدوية ومواد اخرى

مهربة داخلة الى بغداد بشكل غير اصولي.واوضح، أن" العملية جاءت بعد نصب كمين محكم شرقي العاصمة بغداد، حيث

تم القاء القبض أيضاً على سائقي الشاحنات بالجرم المشهود، فضلا عن

القاء القبض على المنسق الذي يقوم بنقل تلك الأدوية.وبين معن، أنه تم احالة المواد والعجلات الى جهات الاختصاص بموجب محضر

ضبط وأصولي واحالة المتهمين للقضاء.

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