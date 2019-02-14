2019/02/14 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس

الأربعاء حافلة للحرس الثوري الإيراني، موضحة أن هذه الجريمة الجبانة

تؤكد مجدداً على الترابط العضوي بين الإرهاب التكفيري وقوى الهيمنة

والغطرسة التي تقودها الولايات المتحدة.وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، إن

الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي

الغادر الذي استهدف حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني ما أدى

إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين.وأضاف المصدر إن هذه الجريمة الجبانة تؤكد مجدداً على الترابط العضوي

بين الإرهاب التكفيري وقوى الهيمنة والغطرسة التي تقودها الولايات

المتحدة الأمريكية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في إيران والمنطقة

خدمة للمشروع الصهيوأمريكي في السيطرة والتحكم بمقدرات المنطقة.وأكد المصدر أن سوريا إذ تجدد تعاطفها وتضامنها الكامل مع الجمهورية

الإسلامية الإيرانية فإنها تعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسر شهداء

هذا الاعتداء الآثم والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمشق تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة للحرس الثوري الإيراني) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دمشق تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة للحرس الثوري الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).