2019/02/14 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: الولايات المتحدة تتطلع إلى عهد جديد من التعاون بين جميع الدول) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: الولايات المتحدة تتطلع إلى عهد جديد من التعاون بين جميع الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).