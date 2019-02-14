2019/02/14 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية البولندي: سنناقش الوضع في سوريا وأزمة اللاجئين) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية البولندي: سنناقش الوضع في سوريا وأزمة اللاجئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).