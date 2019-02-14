كتلة الحزب الديمقراطي تعلن حسم منصب رئيس برلمان كوردستان ونائبيه

2019/02/14 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الخميس عن حسم منصب رئيس برلمان اقليم كوردستان ونائبيه.

وقال رئيس الكتلة هيمن هورامي للصحفيين اليوم من امام البرلمان، انه "ما دام ان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني قد اتفقا يوم 5/2/2019 على عقد جلسة برلمان الاقليم يوم 18 من شهر شباط الجاري فنحن مصرون على عقدها في موعدها"، مردفا بالقول ان "الجلسة ستعقد في موعدها بنسبة 100%".

ونوه الى عقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يوم غد الجمعة لتوقيع الاتفاق الثنائي لإدارة الحكم بينهما "نحن نتمنى ان يتم التوقيع اليوم لا غدا"، لافتا انه "لا خيار امامنا سوى المضي في توقيع الاتفاق".

وبشأن هيئة رئاسة البرلمان قال رئيس الكتلة ان "منصب رئيس البرلمان سيكون للاتحاد الوطني، ونائب الرئيس الاول للديمقراطي الكوردستاني، وسكرتير البرلمان للمكون التركماني".

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