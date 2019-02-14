نائب رئيس البرلمان: الفصل التشريعي المقبل سيشهد ثورة في إقرار القوانين

2019/02/14 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، ان الفصل التشريعي المقبل للبرلمان سيشهد ثورة في إقرار القوانين، مشيرا الى ان الفصل التشريعي الاول انتهى دون تمرير واقرار قوانين مهمة.

وقال الحداد في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هيئة رئاسة مجلس النواب استطاعت ان ترجع عدداً من القوانين الى الحكومة، تصل الى 111 قانوناً كانت مرحلة من الدورات النيابية السابقة”.

وأوضح، ان “اعادة القوانين الى الحكومة من اجل ان تحدد الاولويات والاهم من بينها، لكي نبدا باعادة مناقشتها برؤية جديدة، وقد ارسلت الحكومة الى مجلس النواب 13 قانوناً من بين تلك القوانين بعد ان تمت دراستها وفق ما يتناسب مع منهاجها الحكومي وستناقش مع بداية الفصل التشريعي الثاني وفق الاولوية”.

وذكر الحداد، ان “الفضصل التشريعي الثاني، سيشهد ثورة في اقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن وتمس تقديم الخدمات والبنى التحتية واعادة اعمار المناطق المدمرة”، لافتا الى ان “بداية الفصل المقبل ستشهد استكمال الكابينة الوزارية اضافة الى حسم موضوع تسمية الرئاسات النيابية”.

وتابع، ان “الدورات النيابية السابقة شهدت منح الأولوية للقوانين الامنية من اجل تعزيز الامن، اما المرحلة الحالية فستكرس الاولوية للقوانين التي تؤمن الخدمات”، مبينا ان “الجانب الامني لمسنا فيه تحسناً كبيراً بعد الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على تنظيم داعش الارهابي”.

وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، ان “المجلس عازم على المضي في إقرار القوانين التي تخدم المجتمع، منها الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ومن اهمها قوانين الحفاظ على الاسرة وحماية الافراد داخل الاسرة ومواجهة العنف الاسري والمجتمعي وستكون من اولويات عملنا في الفصول التشريعية المقبلة”، منوها الى “السعي لاقرار قانون مواجهة العنف الاسري وبصبغة وطنية بما يلائم عاداتنا وثقافاتنا وحماية حقوق الانسان وكل فرد من افراد الاسرة”.

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