إنطلاق تظاهرة أمام مجلس ديالى رفضاً لإنتخاب نائب المحافظ

2019/02/14 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى إنطلقت أمام مجلس محافظة ديالى، اليوم الخميس، تظاهرة رافضة لإنتخاب نائب المحافظ للشؤون الفنية.

وكان مجلس محافظة ديالى انتخب، أول أمس الثلاثاء، “محمد قتيبة” نائباً للمحافظ، فيما شهدت الجلسة فوضى وإشتباك بالأيادي وقناني الماء.

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