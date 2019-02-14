الكمارك:ضبط ادوية بشرية مخالفة في مطار بغداد الدولي

2019/02/14 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ضبطت السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي اليوم الخميس شحنة أدوية بشرية مخالفة للضوابط و التعليمات .

و أوضحت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى ” أن الشحنة كان صاحبها ينوي أدخالها عبر منفذ قدوم المسافرين من دلهي دون موافقات رسمية خلافا للتعليمات والضوابط النافذة وقد أتخذت سلطة الكمارك العاملة في المطار الأجراءات القانونية بحقها وفقا” للقانون”

من الجدير بالذكر ان كمرك مطار بغداد الدولي نجح باحباط العديد من محاولات تهريب مختلف المواد والحؤول دون دخولها الى البلاد من خلال اتباع ضوابط واليات خاصة لدعم منافذ البلاد الجوية والسيطرة على حركة البضائع والمسافرين في هذه المنافذ

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