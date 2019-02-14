نوفاك: الاقتصاد الروسي استفاد من خفض إنتاج النفط

2019/02/14 | 12:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مؤتمرا في منتجع سوتشي على البحر الأسود يوم الخميس أن اقتصاد روسيا استفاد من اتفاق أوبك وغير الأعضاء على خفض إنتاج النفط العالمي.

وقال نوفاك إن تخمة المعروض النفطي العالمي كانت ستصبح كبيرة لولا الاتفاق، موضحا أنه در إيرادات إضافية على روسيا بستة تريليونات روبل (15 مليار دولار) في العامين الأخيرين.

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