ارتفاع سعر صرف الدولار في بغداد

2019/02/14 | 12:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الخميس، إرتفاعاً طفيفاً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1198.5 دينار للدولار الواحد، أي 119 الفاً و850 ديناراً للمائة دولار بعد ان كان أمس 1197.5 ديناراً للدولار الأمريكي الواحد.

أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:

سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.

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