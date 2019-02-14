وزارة الاتصالات تكشف عن التسعيرة الجديدة الخاصة بالانترنت

2019/02/14 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عن اعداد خطة جديدة لمراقبة التسعيرة الجديدة الخاصة بخدمة الانترنت، فيما كشفت عن ان التخفيض سيقلل حالات تهريب السعات عبر المنافذ.

وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح صحفي، إن “الوزارة شكلت لجاناً خاصة لتطبيق سياسة تخفيض تعرفة الانترنت الى 25 بالمئة من سعر الاشتراك من اجل دعم الخدمة والارتقاء بنوعيتها وملامئتها لدخل المواطن”.وأضاف البياتي، أن “الوزارة قامت بالتنسيق مع شركات التسويق الخاصة بالانترنت وشركات الهاتف النقال الثلاث الموجودة في البلاد التي تمنح الاشتراكات اليومية والاسبوعية والشهرية عبر بطاقة (السيم كارت) للهاتف الجوال، من اجل الالتزام بالتسعيرة الجديدة مع تقديم خدمات ذات نوعية جيدة للمواطنين ومراقبة السوق واصحاب ابراج الانترنت والشركات بعد الاتفاق الذي اقامته الوزارة معهم”.واوضح البياتي ان “الوزارة تمتلك بنى تحتية تتمكن من خلالها من تخفيض التسعيرة التي تفرضها على الجهات المذكورة وبالتالي سيتم تخفيض اسعار تأجير البنى التحتية الخاصة بوزارة الاتصالات ليتم بالمقابل تخفيض تسعيرة الخدمة للمواطنين”، مبينا ان “هذا التخفيض له انعكاسات ايجابية على واقع الاتصالات مستقبلا، ابرزها الحد من تهريب سعات الانترنت عبر المنافذ الخاصة بتوريد هذه السعات، ويأتي كخطوة من الوزارة للتماشي ما البرنامج الحكومي الجديد الذي يصب في مصلحة المواطن”.واشار إلى أن “الوزارة سبق ان وقعت في العام 2015 عقدا مع شركة (زين) العراق للهاتف النقال يستمر لغاية العام 2022، تتم من خلاله اتاحة تسويق خدمات الانترنت عبر شبكة الكابلات الضوئية الوطنية بتقنية الجيل الثالث (3G) التي تعد الاحدث والاسرع في عالم التقنيات، وعملت من خلال العقد على استئجار شبكة الالياف الضوئية للشركة بالتعرفة التي تحددها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية”.

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