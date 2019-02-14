الامم المتحدة تدعو للإسراع في تشكيل حكومة كوردستان

2019/02/14 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- دعت الامم المتحدة القادة الكورد للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان لتلبية احتياجات الشعب على وجه السرعة.

وجاءت هذه الدعوة في وقت تكثف فيه الاحزاب اجتماعاتها لبحث تقاسم السلطة بعد نحو اربعة اشهر على الانتخابات التشريعية الاقليمية.

وفاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات وحسم اسماء مرشحيه لشغب المناصب، غير أن باقي الاحزاب لا تزال منقسمة.

وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي "أكدتُ في اجتماعاتي مع الزعماء الكورد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة من أجل تلبية احتياجات شعب إقليم كوردستان العراق بأسرع ما يمكن".

وعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي حول العراق يوم الاربعاء وقالت بلاسخارت خلاله إن "هناك بعض التطورات الجارية" في اقليم كوردستان.

هذا ويُتوقع يعقد برلمان إقليم كوردستان جلسة في 18 من الشهر الجاري لبحث انتخاب رئيس له ضمن اولى الخطوات لتشكيل الحكومة.

وبشأن العلاقات بين اربيل وبغداد رحبت بلاسخارت بتوحيد الرسوم الجمركية بين حكومتي اربيل وبغداد، وقالت إن هذا القرار "خطوة مهمة لتعزيز وحدة العراق".

وكانت الهيئة العامة للجمارك الاتحادية وهيئة جمارك اقليم كوردستان قد اتفقتا في منتصف الشهر الماضي على توحيد الرسوم الجمركية في المعابر الحدودية كافة بما في ذلك معابر برويزخان وباشماخ وإبراهيم الخليل وحاج عمران وجميعها تقع داخل الاقليم.

وتضمن الاتفاق الغاء النقاط الجمركية التي اقيمت في عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بين محافظتي كركوك ونينوى وبين الاقليم.

وتحدثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن ملف موازنة 2019 للعراق وأشارت الى انها تمثل فرصة بالنسبة لحكومتي كوردستان وبغداد.

وتابعت "أود أن أدعو بغداد وأربيل، على حدٍّ سواء، إلى استثمار هذا الزخم الإيجابي لتجاوز الخلافات، والوصول إلى حلول دائمة وطويلة الأمد لبقية المسائل العالقة".

وأقر البرلمان العراقي الشهر الماضي موازنة العام 2019 بقيمة 133 تريليون دينار، وبإيرادات مالية تصل الى أكثر من 105 تريليونات دينار من تصدير النفط الخام.

والى جانب موظفي الإقليم، شملت موازنة 2019 رواتب قوات البيشمركة التي ساعدت القوات العراقية في هزيمة تنظيم داعش.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تدعو للإسراع في تشكيل حكومة كوردستان) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تدعو للإسراع في تشكيل حكومة كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).