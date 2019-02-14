2019/02/14 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيليجتمع رئيس السن لبرلمان كوردستان، اليوم الخميس، 14 شباط 2019، مع الكتل البرلمانية للتباحث حول اجتماع برلمان كوردستان المزمع عقده في 18 شباط الجاري، ويرى أنه ليس ثم عائق أمام جلسة البرلمان في الموعد المحدد.وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني قد اتفقا الأسبوع الماضي على عقد جلسة البرلمان القادمة في 18 شباط الحالي.ولغرض التباحث حول جدول أعمال الجلسة المقررة، يجتمع رئيس السن لبرلمان كوردستان، ريفينك هروري، اليوم مع الكتل البرلمانية.وأعلن هروري لشبكة رووداو الإعلامية أنه "بعد أن اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في الخامس من شباط الجاري على تحديد 18 منه موعداً للجلسة البرلمانية القادمة، سنقوم بدورنا باتخاذ الاستعدادات القانونية والتقنية للجلسة، وقد اجتمعنا يوم أمس مع المستشارين القانونيين لبحث الموضوع والتهيؤ للتعامل مع أي طارئ".وأضاف رئيس السن لبرلمان كوردستان: "ليس ثمة عائق أمام جلسة البرلمان في 18 شباط، لأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني متفقان على هذا الموعد، وتجد الأطراف الأخرى هذه الجلسة ضرورية، لذا لا أجد سبباً يمنع انعقاد الجلسة".وعن جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقررة، قال هروري: "جدول أعمال جلسة 18 شباط واضح، ويضم انتخاب رئاسة البرلمان، كما فقد ثلاثة أعضاء الحق في عضوية البرلمان لتأخرهم عن أداء القسم، وسيتم إحلال ثلاثة آخرين محلهم وسيؤدي هؤلاء القسم خلال الجلسة".

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