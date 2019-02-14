موقع روسي: موسكو تحاول إقناع إسرائيل بأن “أتباع حسن نصرالله ليسوا إرهابيين”

2019/02/14 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشر موقع “نيوز.ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن “حاجة حزب الله اللبناني إلى تلميع صورته، وذلك بمساعدة حلفائه في منطقة الشرق الأوسط، على غرار إيران وروسيا التي تلعب دورا محوريا في العديد من القضايا الحاسمة في المنطقة“.وقال الموقع في تقريره الذي تابعه “ناس” اليوم الخميس، (14 شباط 2019)، نقلا […]

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