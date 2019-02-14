وقف النشر في “فيديوهات خالد يوسف الإباحية” يشير إلى تورط “نجوم آخرين”

2019/02/14 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد سياسيون وإعلاميون مصريون أن قرار النائب العام المصري، بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المتورط فيها المخرج والبرلماني خالد يوسف، بعد توسع القضية خلال الأيام الماضية، ربما يكون من أجل التستر على المزيد من الشخصيات الشهيرة المتورطة في التسجيلات المصورة.ويرى مراقبون أن غلق القضية بهذا الشكل المفاجئ، يخالف التوجه […]

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