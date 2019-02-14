الجبوري يتهم العاكوب باصدار اوامر مهدت لسرقة 60 مليار دينار من اموال نينوى

2019/02/14 | 12:05

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بغداد اليوم - متابعة

‏‎إتهم النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الخميس، 14 شباط، 2019، محافظ نينوى نوفل العاكوب باصدار اوامر مهدت لسرقة 60 مليار دينار من اموال المحافظة.

وقال الجبوري في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "موظفاً يشعر بتأنيب الضمير بعث (15) مستند صرف بقيمة (60) مليار دينار كسلف، صرفت لرفع الأنقاض وعلاج المرضى وخيم النازحين وغرف نوم ومواد كهربائية منزلية".

وتابع أن "من صرف هذا الاموال (هندسة الادارة المحلية) وهي من أشرفت على تسوية السلف و تزوير الحقائق وسرقة الاموال بأمر المحافظ".

بغداد اليوم _ متابعة

أكد النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، الخميس (14 شباط 2019)، أن حجج بقاء القوات الامريكية في العراق انتهت.

وقال المعموري في تصريح صحفي، إنه "مهما كانت الحجج والذرائع التي يسوقها الأميركيون لتبرير وجودهم العسكري ف

بغداد اليوم _ متابعة

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، الخميس (14 شباط 2019)، أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد ثورة في إقرار القوانين.

وقال الحداد في تصريح صحفي، إن "الفصل التشريعي الاول انتهى ولم نتمكن من تمرير واقرار قوانين مه

بغداد اليوم - متابعة

اتهم موقع اخباري عربي، الخميس، 14 شباط، 2019، الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي قره داغي، (من اصل عراقي)، باخذ اوامر من رجل الدين القطري يوسف القرضاوي لنشر الارهاب والتطرف داخل الدول العربية.

وذكر موقع

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