بومبيو من وارسو: المؤتمر بداية لاتخاذ إجراءات في سوريا واليمن

2019/02/14 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، اليوم الخميس مؤتمر وارسو، الذي يجمع أكثر من 60 دولة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج إيران النووي والحد من انتشار أسلحة الدمار.

وبدأ وزير الخارجية البولندي كلمته في افتتاح مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط مؤكدا أن هناك عدة تحديات تواجه الشرق الأوسط.

وأشارتشابوتوفيتش، إلى أنهم في المؤتمر سيناقشون الوضع في سوريا وأزمة اللاجئين.

وخلال كلمته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: “الولايات المتحدة تتطلع إلى عهد جديد من التعاون بين جميع الدول”.

وأكد: “سنتحدث عن اليمن والأزمة السورية ونناقش مفهوم السلام بين إسرائيل وفلسطين”.

وأوضح: “هذا المؤتمر سيكون البداية لاتخاذ إجراءات بشأن سوريا واليمن”.

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بحل قضايا الشرق الأوسط.

وقال بومبيو: “تسعى الولايات المتحدة لعهد جديد من التعاون بين كل بلداننا بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا”.

وأحجم بومبيو عن توجيه انتقاد مباشر لإيران وإنما أدرجها في قائمة بالتحديات الإقليمية تشمل سوريا واليمن والسلام الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف “ما من تحد في المنطقة سيحل نفسه بنفسه.



علينا أن نعمل معا من أجل الأمن..



ما من دولة بوسعها أن تبقى على الهامش”.

يذكر أن عشرات المسؤولين الدوليين وصلوا أمس الأربعاء، إلى العاصمة البولندية وارسو، للمشاركة في المؤتمر الذي دعت إليه واشنطن الشهر الماضي.

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