القبض على متهم ابتز فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/02/14 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الديوانية في رئاسة محكمة استئناف القادسية اليوم الخميس، اعترافات متهم قام بابتزاز فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي

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