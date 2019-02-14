النزاهة تكشف تفاصيل عملية ضبطها مدير حسابات بلدية في محافظة الديوانية متلبساً بجريمة اختلاس

2019/02/14 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة النزاهة تفاصيل عملية ضبطها مدير حسابات بلدية في محافظة الديوانية متلبساً بجريمة اختلاس أموال الدولة.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان صحفي تلقت

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