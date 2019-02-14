2019/02/14 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس النواب الأميركي، على قرار ينهي الدعم الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن.وقالت شبكة "سي ان ان " أن مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قرر أمس الأربعاء، صوت بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 على قرار ينهي دعم واشنطن للسعودية في حرب اليمن، لكن التصويت لن يكفي للتغلب على حق النقض (الفيتو) الذي تعهد ترمب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب.

وحظي مشروع القانون بأصوات الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب، حيث صوت بـ"نعم" 248 نائبا، وعارضه 177 وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح القرار كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن وللتنديد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وترى الإدارة الأميركية، ان القرار غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية، كما أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف.

تحرير: عامر الشيباني

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب الأميركي يصادق على قرار بوقف الدعم للتحالف السعودي في حرب اليمن) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب الأميركي يصادق على قرار بوقف الدعم للتحالف السعودي في حرب اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).