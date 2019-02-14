وزير التخطيط يُعلن عن توجهات الوزارة لدعم القطاع الزراعي

2019/02/14 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبين الوزير خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر المهناوية حسب بيان للوزارة، سعيه لتوحيد الجهود المحلية والدولية لتحقيق التنمية الريفية ودعم القطاع الزراعي، بالاعتماد على نتائج مسح التنمية الريفية، والتي مهدت لشمول أكثر من ٢٠ قرية في دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية".كما شدد على ضرورة "تطوير الاساليب الزراعية، وانشاء مصانع المواد الغذائية، وتأمين الحاجة المحلية من المحاصيل الزراعية المختلفة".ووجه "الوزارة نحو دعم أكبر للمزارعين، والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومتين المحلية والمركزية، من أجل توفير أفضل الظروف والاساليب الحديثة في الزراعة، مؤكدا اهمية المشاركة الأساسية لابناء القرى في اختيار المشاريع الخدمية التي يمولها الصندوق، مشيراً إلى التوجهات الحكومية لدعم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتسويقها، وتسديد كامل مستحقات الفلاحين".انتهى ..م ف

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