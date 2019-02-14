2019/02/14 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سوريا تدين تفجير الحرس الثوري وتكشف عن الترابط بين الإرهاب التكفيري وامريكا

العالم الاسلامي ايران

سوريا تدين تفجير الحرس الثوري وتكشف عن الترابط بين الإرهاب التكفيري وامريكا

الخميس 14 فبراير 2019 - 12:05

صورة إرشيفية

أدانت سوريا بشدة، اليوم الخميس، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني جنوب شرق ايران.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين للوكالة السورية الرسمية "سانا"، ان "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين".وأضاف المصدر إن "هذه الجريمة الجبانة تؤكد مجددا على الترابط العضوي بين الإرهاب التكفيري وقوى الهيمنة والغطرسة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في إيران والمنطقة خدمة للمشروع الصهيوأمريكي".



انتهى...س ح

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تدين تفجير الحرس الثوري وتكشف عن الترابط بين الإرهاب التكفيري وامريكا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تدين تفجير الحرس الثوري وتكشف عن الترابط بين الإرهاب التكفيري وامريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).