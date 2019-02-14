مجلس النواب الأميركي يوافق على قرار بوقف الدعم للسعودية في حرب اليمن

2019/02/14 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب الأميركي، على قرار ينهي الدعم الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن،حيث يسعى كثير من النواب للضغط على الرئيس دونالد ترمب لتشديد سياسته تجاه المملكة.

وذكرت شبكة "سي ان ان " أن مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قرر أمس الأربعاء، 13 شباط 2019، صوت بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 على قرار ينهي دعم واشنطن للسعودية في حرب اليمن، لكن التصويت لن يكفي للتغلب على حق النقض (الفيتو) الذي تعهد ترمب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب.

وأعاد مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قبل نحو أسبوعين طرح القرار كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن وللتنديد بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وترى الإدارة الأميركية وكثيرا من رفاق ترمب الجمهوريين في الكونغرس ، ان القرار غير مناسب لأن القوات الأميركية تقدم دعما يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية، كما أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر النسخة السابقة من القرار بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 في كانون الأول الماضي، لكنها لم تطرح للتصويت في مجلس النواب حيث كان الجمهوريون يشكلون الأغلبية إلى أن انتزع الديمقراطيون السيطرة عليه في الثالث من كانون الثاني الماضي بعد مكاسب كبيرة في انتخابات تشرين الثاني الماضي.

يذكر ان الولايات المتحدة تدعم الحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

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