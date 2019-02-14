2019/02/14 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..رغم أساليب القمع والاضطهاد التي تمارسها السلطات الخليفية المدعومة من الكيان السعودية وحلفائه من دول الاستكبار، يحتفل الشعب البحريني اليوم في الذكرى الثامنة لإنطلاقة ثورة الرابع عشر من فبراير السلمية ، رغم قمع السلطات وزج أبناء الشعب ورموزه وقياداته بالسجون وقال مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إبراهيم العرادي ان الثورة مستمرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم القمع الخليفي..



البحرانيون يحيون الذكرى الثامنة لثورة 14 فبراير alansaar.

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