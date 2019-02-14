التعليم تخفض أجور الدراسات العليا على النفقة الخاصة

2019/02/14 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على قناة النفقة الخاصة في الدراسات العليا للسنة الدراسية المقبلة 2020/2019.

وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين في الدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة للسنة الدراسية المقبلة 2020/2019”.

وأوضح، انه “تقرر اعتماد تخفيض الأجور الدراسية للتخصصات (الإنسانية) لدراسة الدبلوم العالي التي حددت بـ3 ملايين دينار, ولدراسة الماجستير 4 ملايين دينار, ولدراسة الدكتوراه 5 ملايين دينار”.

وأضاف، ان “الأجور الدراسية للتخصصات (العلمية) خفضت إلى 4 ملايين دينار لدراسة الدبلوم العالي, و 5 ملايين دينار لدراسة الماجستير, و 6 ملايين دينار لدراسة الدكتوراه”.

وذكر البيان، ان “قرار تخفيض الأجور الدراسية الذي بلغت نسبته 40% عن الأجور التي حددت في السنوات السابقة يأتي سعيا من الوزارة لتقليل العبء عن كاهل الطلبة وعوائلهم”.

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