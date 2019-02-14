نجاح عملية رفع غضروف قطني منفجر داخل القناة الشوكية في مستشفى اليرموك

2019/02/14 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجرى فريق طبي متخصص جراحة العظام والكسور عملية جراحية نوعية لرفع غضروف قطني منفجر داخل القناة الشوكية للفقرات القطنية الرابعة و الخامسة و العصبية الاولى لشاب بعمر (25) عام في مستشفى اليرموك التعليمي.

ذكر رئيس الفريق الطبي خالد احمد عباس في بيان صدر عن صحة الكرخ تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المريض راجع استشارية العظام و الكسور و كان يعاني من الام شديدة في العمود الفقري و الظهر و بعد اجراء الفحوصات السريرية و الاشعاعية و الرنين تبين وجود غضروف قطني منفجر داخل القناة الشوكية للفقرات القطنية الرابعة و الخامسة و العصبية الاولى”.

وتابع، أدخل المريض الى صالة العمليات و بعون الله تكللت العملية بالنجاح الكبير و تم رفع الغضروف المنفجر و المريض بحالة صحية جيدة”.

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