نائب يحذر من هدر موازنة البصرة ويدعو إلى عدم التعاقد مع الشركات الاجنبية

2019/02/14 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، محافظ البصرة ومجلسها من هدر ميزانية المحافظة، داعيا الى انجاز مشاريع المحافظة بمؤسساتها الحكومية والابتعاد عن التعاقد مع الشركات الاجنبية.

ودعا عواد في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، مجلس محافظة البصرة ومحافظها الى “صرف الاموال المخصصة للمحافظة لدعم مؤسسات الدولة ومديرياتها لاستكمال المشاريع المتلكئة”، مطالبا بـ”انجاز المشاريع والبنى التحتية بشكل مباشر من قبل دوائر المحافظة وليس من خلال التعاقد مع شركات اجنبية”.

وأشار الى ان “بلديات دول العالم تبني المجسرات والمشاريع العملاقة، بينما بلدية البصرة لا تستطيع رفع نفاياتها وتوكل امرها لشركات اجنبية”، موضحا “اننا كنواب عن محافظة البصرة قاتلنا لكي نحصل على مثل هكذا ميزانية وان كانت لا تلبي طموحنا واقل من حقوق البصرة ولكنها الاكبر خلال هذه السنوات وتعتبر انفجارية”.

وأضاف، ان “ميزانية البصرة لهذا العام ستغير من حال البصرة لو صرفت بالشكل الصحيح”، مؤكدا “علينا جميعا شكر متظاهري البصرة والمطالبين بحقوقها، لتسليطهم الاضواء على مظلومية المحافظة”.

وقال النائب، ان “نواب البصرة سيتابعون ويراقبون اين تصرف الاموال المخصصة للمحافظة”، محذرا الجميع من “المحاسبة في حال أسيء التصرف بأموال البصرة”.

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