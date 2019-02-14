الكويت وقطر ولبنان تدين الحادث الارهابي في جنوب شرق ايران

2019/02/14 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت كل من الكويت وقطر ولبنان في رسائل منفصلة الحادث الارهابي الذي

وقع في جنوب شرق ايران وادى الى استشهاد واصابة عدد من الاخوة في حرس

الثورة الاسلامية.وبعث امير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح برقية تعزية الى

الرئيس حسن روحاني عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا

الهجوم الي استهدف قوات الحرس الثوري جنوب شرق ايران، معربا عن

استنكار دولة الكويت وادانتها لهذا العمل الارهابي الذي استهدف ارواح

الابرياء الآمنين، راجيا المغفرة والرحمة للضحايا وللمصابين سرعة

الشفاء والعافية.كما بعث كل من ولي العهد نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس

الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح برقيتين مماثلتين.وبعث امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ونائبه عبدالله بن حمد آل

ثاني ورئيس مجلس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة، برقيات منفصلة الى

الرئيس روحاني ادانوا فيها العمل الارهابي الذي وقع جنوب شرق ايران،

واعربوا عن مواساتهم بهذا الحادث متمنين الشفاء العاجل للجرحى.ومن جانبها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان الهجوم

الإرهابي الذي وقع في جنوب شرق ايران والذي أدى إلى استشهاد 27

شخصا.وأكدت الوزارة تضامنها مع الحكومة والشعب الايرانيين، وتقدمت بالتعزية

لعائلات الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم، داعية الى كشف الجهات

المعتدية. وقام ارهابي بتفجير سيارة مفخخة قرب حافلة تحمل كوادر الحرس الثوري في

منطقة جانعلي في الطريق الواصل بين مدينة خاش ومركز المحافظة، مدينة

زاهدان، أمس الاربعاء.

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