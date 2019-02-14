تقرير:ترامب يفكر في تمديد الهدنة التجارية مع الصين 60 يوماً

2019/02/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لتمديد الهدنة التجارية بين بلاده والصين لمدة 60 يوماً، في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان للتوصل إلى حل لنزاعهم التجاري.





وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرج" لم تسمهم اليوم الخميس أن ترامب صرح يوم الثلاثاء بأنه منفتح نحو تمديد الفترة التي تم الاتفاق على أن يتم التوقف خلالها عن زيادة التعريفات الجمركية على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار، وذلك لمدة شهرين آخرين.





ومن المقرر أن تنتهي المدة التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة والمتعلقة بوقف تنفيذ تعريفات جمركية إضافية ومحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري في 1 مارس المقبل.





وأضافت المصادر أن ترامب يفكر في ذلك الخيار في حالة أن الدولتين كانوا قريبين من اتفاق يحدد تغييرات هيكلية للسياسات الاقتصادية الصينية.





وعلى الرغم من ذلك فأن المصادر أشارت إلى أن الرئيس صرح بأنه لا يميل إلى تنفيذ ذلك التمديد.





وأكدت المصادر على أن ترامب يفكر في مسألة تمديد الفترة من عدمه بهدف منح المفاوضات فترة أطول لكي تستمر.





وكان ترامب أعلن أمس أن المحادثات التجارية بين بلاده والصين تسير بشكل جيد للغاية وأن الجانبين يسعيان معاً نحو حل الخلاف طويل الآجل وذلك قبيل الموعد النهائي لانتهاء الهدنة التجارية في 1 مارس المقبل.





كما أعلن في الأسبوع الجاري بأنه منفتح على تأجيل موعد انتهاء الهدنة التجارية، لكنه أشار إلى أنه لا يفضل ذلك.





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