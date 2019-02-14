الصادرات الصينية تقفز خلال يناير

2019/02/14 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجلت الصادرات الصينية في الشهر الماضي ارتفاعاً كبيراً وبعكس من توقعات المحللين، فيما تراجعت الواردات.





وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الجمارك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم الخميس أن صادرات الصين سجلت زيادة بنحو 9.1% في يناير الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 4.4% في ديسمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن صادرات الصين ستتراجع بنسبة 4.1%.





أما على مستوى واردات الصين في الشهر الأول من 2019 فسجلت تراجعاً نسبته 1.5% في مقابل هبوط بنحو 7.6% في ديسمبر السابق له.





وفيما كانت التوقعات قد أشارت إلى أن واردات بكين ستهبط بنحو 11%.





وعلى مستوى فائض الميزات التجاري لدى الصين في يناير الماضي فسجل تراجعاً لكن بأقل من التوقعات عند 39.16 مليار دولار في يناير الماضي، مقابل 57.06 مليار دولار في الشهر السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن فائض الميزان التجاري لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيسجل مستوى 25.45 مليار دولار.





وفيما يتعلق ببيانات الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة، فأن فائض الميزان التجاري لبكين مع واشنطن تراجع إلى مستوى 27.3 مليار دولار في يناير، مقابل مستوى 29.87 مليار دولار في ديسمبر.





وانخفضت الصادرات الصينية إلى أكبر اقتصاد في العالم بنحو 2.4% في الشهر الماضي على أساس سنوي، أما الواردات فتهاوت بنحو 41.2%.





وتعيش الولايات المتحدة والصين نزاعاً تجارياً منذ نحو عام، ولكن تشد تلك الفترة مساعي لحل هذا الخلاف.





وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليوان أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 6.7742 يوان.





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