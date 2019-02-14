2019/02/14 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / التعليم تعلن عن تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على قناة النفقة الخاصة

14/02/2019 12:07:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الخميس ، عن تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على قناة النفقة الخاصة في الدراسات العليا وللسنة الدراسية المقبلة 2020/2019.

وذكر بيان لمدير عام دائرة البحث والتطوير الدكتور غسان حميد عبد المجيد، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصي السهيل وافق على تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المقبولين في الدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة للسنة الدراسية المقبلة 2020/2019, مبيناً انه تقرر اعتماد تخفيض الأجور الدراسية للتخصصات الإنسانية لدراسة الدبلوم العالي التي حددت بثلاثة ملايين دينار , ولدراسة الماجستير أربعة ملايين دينار , ولدراسة الدكتوراه خمسة ملايين دينار".

وأضاف المدير العام أن "الأجور الدراسية لتخصصات العلمية خفضت إلى أربعة ملايين دينار لدراسة الدبلوم العالي, وخمسة ملايين دينار لدراسة الماجستير, وستة ملايين دينار لدراسة الدكتوراه".

وتابع ان "قرار تخفيض الأجور الدراسية الذي بلغت نسبته 40 % عن الأجور التي حددت في السنوات السابقة يأتي سعيا من الوزارة لتقليل العبء عن كاهل الطلبة وعوائلهم.

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