الكتل البرلمانية تتفق على عقد جلسة برلمان الاقليم يوم 18 واختيار الرئاسة

2019/02/14 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتهى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مع رئيس ريفينك هروري رئيس السن لبرلمان اقليم كوردستان يوم الخميس بالاتفاق على عقد جلسة للبرلمان 18 من شهر شباط الحالي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه جرى اتفاق بين رؤساء الكتل للتصويت على رئاسة برلمان كوردستان.

وقال هروري في مؤتمر صحفي مقتضب عقده عقب الاجتماع في برلمان الاقليم باربيل ان "هذا الاجتماع كان تشاوريا"، مردفا بالقول ان "جلسة برلمان كوردستان ستعقد يوم 18 من الشهر الجاري في الساعة الـ11 صباحا".

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