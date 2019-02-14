الاتحاد الوطني يبدي تفاؤلا في توقيع الاتفاق الثنائي في اجتماع مع الديمقراطي غدا

2019/02/14 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لقمان وردي يوم الخميس عن تفاؤله بان يتمكن حزبه والديمقراطي الكوردستاني من توقيع الاتفاق الثنائي بينهما في اجتماع سيعقد فدا الجمعة في السليمانية.

وقال وردي في تصريح ادلى به للصحفيين في برلمان كوردستان اليوم، انه "بشأن المشاركة في جلسة البرلمان ليوم 18 من شهر شباط الجاري فان كتلته ستلتزم بما يخرج اجتماع يوم غد بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني من نتائج".

واردف ان "هذه المسألة مسألة سياسية، ولها علاقة بالاستحقاق الاطراف السياسية"، قائلا "متفائلون بنتائج اجتماع يوم غد بين الحزبين".

وعن مرشحهم لرئاسة برلمان كوردستان قال وردي قال "لن تكون لدينا مشكلة لتقديم مرشح لهذا المنصب الا اننا ننتظر فقط نتائج الاجتماع المرتقب".

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