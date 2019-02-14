الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا وينهب سيارة ومبلغ مالي في الضفة

2019/02/14 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية المحتلة.وذكرت وكالة “فلسطين الآن”، أن حملة الاعتقالات طالت 20 مواطنًا بالإضافة لمصادرة سيارة وعشرات الآلاف من الشواكل.وقالت مصادر محلية إن قوات العدو اعتقلت 3 شبان من مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اعتقل جنود العدو 4 […]

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