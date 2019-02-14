الشعار الجديد لمجلس القضاء الأعلى

2019/02/14 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أستبدل مجلس القضاء الأعلى في العراق، شعاره الخاص به.

ونوه بيان للمركز الاعلامي للقضاء الاعلى لوسائل الإعلام “بإعتماد شعار مجلس القضاء الاعلى الجديد بدلا من الشعار القديم”.





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