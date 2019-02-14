نائب: نصف مليون نسمة بأطراف بغداد يعانون من انقطاع الماء الصالح للشرب

2019/02/14 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الخميس، أن أكثر من نصف مليون نسمة من مناطق النهروان والوحدة والمدائن يعانون الأمرين بسبب انقطاع مياه الشرب لأكثر من اسبوع بسبب ارتفاع نسبة التلوث في نهر ديالى.وقال المكصوصي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك أكثر من 500 الف نسمة من مناطق النهروان والوحدة والمدائن يعانون الأمرين […]

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